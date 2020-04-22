Futbol Robin van Persie Fenerbahçe macerasından pişman

Robin van Persie Fenerbahçe macerasından pişman

Futbol

Hollandalı dünya yıldızı Robin van Persie 2015 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamış ve yaklaşık 2.5 senelik bir Türkiye macerası yaşamıştı. Van Persie İspanyol basınına bu maceradan duyduğu pişmanlığı anlattı.

22 Nisan 2020, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
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Mundo Deportivo'ya konuşan Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı geldi. 2015-2018 yılları arasında Türkiye'de top koşturan ve buradaki zamanının çoğunu sakatlıkla geçiren van Persie, Fenerbahçe'ye transferini "Gitmek zorunda kaldım, inatçı davranmamalıydım" sözleriyle anlattı.

"Mecburen gittim"

"Mecburen gittim"

Robin van Persie'nin transfer sürecine dair sözlerinin tamamı şöyle: "Manchester United'tan ayrılışımda Van Gaal etkili oldu. Onun döneminde kadroya girmek bir yana, idmanlarda 11'e 11 maçlara bile alınmazdım. Bana bir top verilir ve kendi başıma çalışmam istenirdi. Bu durum kariyerimi çok etkiledi ve Fenerbahçe'ye gitmek zorunda kaldım"

"İnatçı davrandım"

"İnatçı davrandım"

"Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce çevremdeki insanlara akıl danışsaydım çok daha iyi olabilirdi. Bu konuda inatçı davrandım, yapmamalıydım"

Van Persie, Fenerbahçe formasıyla 86 maça çıkıp 36 gol atmıştı.

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