Robin van Persie Fenerbahçe macerasından pişman

"Mecburen gittim"

Robin van Persie'nin transfer sürecine dair sözlerinin tamamı şöyle: "Manchester United'tan ayrılışımda Van Gaal etkili oldu. Onun döneminde kadroya girmek bir yana, idmanlarda 11'e 11 maçlara bile alınmazdım. Bana bir top verilir ve kendi başıma çalışmam istenirdi. Bu durum kariyerimi çok etkiledi ve Fenerbahçe'ye gitmek zorunda kaldım"