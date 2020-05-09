RoboCop’lu Mortal Kombat 11 Aftermath duyuruldu

Aftermath paketiyle birlikte RoboCop da oyuncuların Mortal Kombat’ta dövüştürebilecekleri karakterler arasına katılacak. NetherRealm ekibi “cyborg” polisi oyuna eklemek için Robocop’un yaratıcısı Peter Weller ile birlikte çalıştı.

Mortal Kombat 11 sahipleri, Klassic Dead Pool ve Soul Chamber arenaları dahil yeni Stage’lere, rakipleri yok etmek için çevreyi kullandıkları ölümcül hareketler olan Stage Fatalities ve 90’lı yılların özelliği, oyuncuların düşmanlarını bir nezaketle indirmelerine izin veren popüler Friendships özelliklerine erişebilecekler.

Aftermath, ana hikayeyi sürdüren Mortal Kombat 11 için hazırlanan ilk kayda değer eklenti olma özelliğini taşıyor. Liu Kang ve Raiden zamanı yeniden başlatmak için fazla aceleci davranırken; Shang Tsung da gerçekliğin yok olmasını engellemek adına Kronika’nın tacı için zamanda geri gitmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Yeni hikaye beraberinde yeni bölümler de getiriyor.