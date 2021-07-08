Nacon'un düzenlediği bir etkinlikte RoboCop oyunu duyuruldu. RoboCop: Rogue City, 2023 yılında konsollar ve PC için çıkış yapacak. Ne yazık ki hangi konsollar olduğu ve net çıkış tarihi açıklanmadı.

Oyun hakkında Steam sayfasında yazanlar şu şekilde:

“Efsanevi yarı insan yarı makine ve tümüyle polis kahraman olarak Eski Detroit'in suçun kol gezdiği tehlikeli sokaklarına adalet getir. Bu yepyeni birinci şahıs nişancı oyununda, Auto-9 tabancan, fabrika yapımı olağanüstü gücün, uzun yıllar polislik deneyimin ve elinin altındaki çeşitli araçlar ile, çok sevdiğin, yuvam dediğin bu şehri yok etmeye çalışanlara karşı mücadele et. Yasaları ve polis yönetmeliklerini kendine göre uygulama hakkın var, ama hikaye ilerledikçe tedbirli olman da şart, zira açgözlülük ve yozlaşma sınır tanımıyor.

Masumları koru ve yasayı uygula.”







