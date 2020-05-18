Robot 'AS’lı' artık daha akıllı

Anadolu Sigorta'nın 2017 yılından bu yana robotik süreç otomasyonunda (RPA) kullanılan, hem müşterilerin hem de acentelerin hayatını kolaylaştıran; soru yanıtlamaktan otomatik poliçe teklifi oluşturmaya; fatura onaylamaktan, anlaşmalı kurum yönlendirmesi yapmaya kadar 10’dan fazla süreci gerçekleştiren ileri teknoloji yapay zekâ uygulaması olan AS’lı; Google Asistan platformu ve kurumsal web sitesinin ardından Whatsapp’ta da sorulara cevap veriyor. Anadolu Sigorta'nın ilk metal yakalı istihdamı olan ve çalışmaya başladığı günden bu yana yaklaşık 100 bin soruya yanıt veren; 475 bin kez poliçe primi hesaplayan ve 230 bin kez tedarikçi faturası inceleyen As’lı’nın; Whatsapp uygulamasını da kullanmaya başlaması ile birlikte 2020 yılında 250 binin üzerinde soruyu yanıtlaması bekleniyor.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı; "Bu süre içinde AS’lı sürekli ve hızlı bir şekilde öğrenerek, yetkinliklerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Kullanıcılar, Google Asistan ve Kurumsal Web Sitemizden farklı olarak Whatsapp’ın sunduğu fotoğraf gönderme; lokasyon paylaşma gibi fonksiyonları kullanarak çekici ve çilingir çağırabiliyor ve hasara ilişkin eksik belgeleri kolayca şirketimize iletebiliyor" dedi.

Sözlerine sosyal mesafenin korunmasının hayati önem taşıdığı günlerden geçtiğimizi vurgulayarak devam eden Abacı; ileri teknoloji çözümlerinin hizmet süreçlerine hızla dahil edilmesine ihtiyaç duyulan bu dönemde AS’lı’nın kendini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.



