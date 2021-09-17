Robot köpek Spot, gerçek dünyaya daha iyi uyum sağlayacak

Boston Dynamics, robot köpeği Spot için yeni bir güncelleme yayınladı. Boston Dynamics’in yayınladığı yeni Spot Release 3.0 güncellemesi ile robot köpek Spot, kendi kendine rota oluşturabilecek.

Boston Dynamics’in Spot’u, robotun gerçek dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olacak bazı yeni davranışlar öğreniyor. Şirket, Spot’un işlerini insan müdahalesi olmadan yapmasına yardımcı olan Spot Release 3.0 güncellemesini sundu. Güncellemenin en önemli noktası robot köpek Spot’un rotaları dinamik olarak yeniden planlayabilmesi oldu. Örneğin birisi yanlışlıkla bir forklifti yolda bıraksa bile robotun denetimi sorunsuz bir şekilde ilerleyecek.

Yükseltilmiş Spot, insan içermeyen zamanlanmış görevleri de halledebilecek ve gerçekleştirmek istediğiniz eylemleri seçtiğinizde rotaları otomatik olarak planlamak için yeterince akıllı olacak. Robot, bunların yanı sıra bir şeylerin yolunda gitmediğini de fark etmeye yardımcı olacak.

Sahne tanımayla aynı açıdan sürekli fotoğraf çekebilmesi de Spot’un yeni özellikleri arasında yer alıyor. Böylelikle Spot’un fark ettiği değişiklikler insan gözetmenler tarafından da sürekli olarak değerlendirilebilecek.



