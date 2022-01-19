Eğitim & Kariyer Robotik takımı Script Türkiye şampiyonu

Robotik takımı Script Türkiye şampiyonu

Eğitim & Kariyer

Robotik takımı Script Türkiye şampiyonu

Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi robotik takımı Script, Uluslararası Vex Robotics Yarışması’nda ‘Robot Becerileri’ alanında birinci oldu.

19 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sürüş ve otonom olarak iki periyotta yarışan, kuleleri taşıma, rampaya tırmanma gibi görevleri başarıyla tamamlayan takım, Türkiye’deki en yüksek skor olan 160 puanını kazandı. Dünya şampiyonluğunu hedefleyen, Semih Çevik, Lale Nur Fazlı, Şevval Çeki, Gülfem Şen, Şevval Egeli, Arda Cantürk ve Mehmet Ali Özcan’dan oluşan 7 kişilik Script Robotics Takımı, Türkiye rekoru kırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Maliyeden anlamayan maliye bakanı
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Oyuncu Tuvana Türkay’dan yeni şarkı
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şirketlerin en az duyurduğu ihlal türü: Çalışan kişisel bilgilerinin sızıntısı