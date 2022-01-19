Robotik takımı Script Türkiye şampiyonu

Sürüş ve otonom olarak iki periyotta yarışan, kuleleri taşıma, rampaya tırmanma gibi görevleri başarıyla tamamlayan takım, Türkiye’deki en yüksek skor olan 160 puanını kazandı. Dünya şampiyonluğunu hedefleyen, Semih Çevik, Lale Nur Fazlı, Şevval Çeki, Gülfem Şen, Şevval Egeli, Arda Cantürk ve Mehmet Ali Özcan’dan oluşan 7 kişilik Script Robotics Takımı, Türkiye rekoru kırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.