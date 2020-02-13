Robotik yarışmasında Türkiye rekoru kırıldı

VEX Robotik Yarışması, 40’tan fazla ülkeden 18 bin takımın, bin 350 oyunda yarıştığı, ortaokul ve liselere yönelik dünyanın en büyük robotik etkinliği. Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi’nin Script Robotics Takımı, 12’li Kule ile Türkiye rekorunu kırdı. 46 takım arasında ‘Excellence Award’ ödülünü kazanan takım, VEX Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Takımın hedefi Türkiye’yi Amerika’da temsil etmek.