MilyonFest İzmir 19-20-21 Ekim'de!
19-20-21 Ekim'de gerçekleşecek olan MilyonFest İzmir, ünlü şarkıcıları müzikseverlerle buluşturacak
MilyonFest İzmir müzikseverlere üç günlük bir konser maratonu sunuyor. 19 Ekim Cuma, 20 Ekim Cumartesi ve 21 Ekim Pazar günü gerçekleşecek festivalin programı işte şöyle:
19 Ekim Cuma
Şebnem Ferah, maNga, Feridun Düzağaç, Fatma Turgut, Pera, Son Feci Bisiklet, Beyefendi
20 Ekim Cumartesi
Athena, Selda Bağcan, Pinhani, Pamela, Niyazi Koyuncu, Anıl Piyancı, Başıbozuk
21 Ekim Pazar
Teoman, Duman, Ceza, Cem Adrian, Baba Zula, Can Got, Nova Norda