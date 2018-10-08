MilyonFest İzmir 19-20-21 Ekim'de!

19-20-21 Ekim'de gerçekleşecek olan MilyonFest İzmir, ünlü şarkıcıları müzikseverlerle buluşturacak

08 Ekim 2018, Pazartesi 14:07 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 14:09
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MilyonFest İzmir müzikseverlere üç günlük bir konser maratonu sunuyor. 19 Ekim Cuma, 20 Ekim Cumartesi ve 21 Ekim Pazar günü gerçekleşecek festivalin programı işte şöyle: 

19 Ekim Cuma

Şebnem Ferah, maNga, Feridun Düzağaç, Fatma Turgut, Pera, Son Feci Bisiklet, Beyefendi

20 Ekim Cumartesi

Athena, Selda Bağcan, Pinhani, Pamela, Niyazi Koyuncu, Anıl Piyancı, Başıbozuk

21 Ekim Pazar

Teoman, Duman, Ceza, Cem Adrian, Baba Zula, Can Got, Nova Norda 

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