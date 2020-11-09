Rockstar Games’in yaptığı açıklamaya göre PS4 ve Xbox One’ın en popüler oyunlarından olan Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2, doğrudan yeni nesilde oynanabilecek. GTA 5’in yeni nesil özel sürümünün de 2021 yılında yayınlanacağı açıklandı. Bu iki oyun dışında L.A. Noire’de PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S’de oynanabilir olacak.

Xbox Series X ve Xbox Series S’e gelecek Rockstar Games oyunları:

GTA V

GTA IV

Bully: Scholarship Edition

GTA: Episodes from Liberty City

GTA: San Andreas

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption 2

Rockstar Games Presents Table Tennis

Midnight Club: Los Angeles

L.A. Noire





PlayStation 5’e gelecek Rockstar Games oyunları

GTA V

GTA: San Andreas

GTA: Vice City

GTA III

Manhunt

Max Payne

Red Dead Revolver

The Warriors

Bully

Red Dead Redemption 2

L.A. Noire







