Rockstar Games, geriye dönük uyumlulukla yeni konsollara gelecek oyunları açıkladı
Rockstar Games, mevcut ve daha eski nesil konsollara çıkan oyunlarından hangilerinin PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S’e geleceğini açıkladı.
09 Kasım 2020, Pazartesi 11:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Rockstar Games’in yaptığı açıklamaya göre PS4 ve Xbox One’ın en popüler oyunlarından olan Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2, doğrudan yeni nesilde oynanabilecek. GTA 5’in yeni nesil özel sürümünün de 2021 yılında yayınlanacağı açıklandı. Bu iki oyun dışında L.A. Noire’de PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S’de oynanabilir olacak.
Xbox Series X ve Xbox Series S’e gelecek Rockstar Games oyunları:
GTA V
GTA IV
Bully: Scholarship Edition
GTA: Episodes from Liberty City
GTA: San Andreas
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption 2
Rockstar Games Presents Table Tennis
Midnight Club: Los Angeles
L.A. Noire
PlayStation 5’e gelecek Rockstar Games oyunları
GTA V
GTA: San Andreas
GTA: Vice City
GTA III
Manhunt
Max Payne
Red Dead Revolver
The Warriors
Bully
Red Dead Redemption 2
L.A. Noire
;