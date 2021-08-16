Kısa süre önce GTA 3, Vice City ve San Andreas'ın remaster versiyonlarının geleceği açıklanmıştı. Rockstar Games şimdiyse başta Red Dead Redemption olmak üzere bazı eski oyunlarının da remaster sürümünü getirmeyi planlıyor.

Red Dead Redemption'ın Rockstar Games'in en büyük ikinci markası ve ilk oyunun PC'ye çıkmadığını düşünürsek bu haber de birçok oyuncuyu sevindirecektir.

Rockstar Games ve Take-Two cephesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Bu yüzden bahsi geçen oyunun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil.