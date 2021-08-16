Rockstar Games, Red Dead Redemption Remastered için hazırlanmaya başladı
GTA 3, Vice City ve San Andreas'ın remaster versiyonlarının ardından Rockstar Games'in Red Dead Redemption için de hazırlanmaya başladı.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 12:06 Son Güncelleme:
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Kısa süre önce GTA 3, Vice City ve San Andreas'ın remaster versiyonlarının geleceği açıklanmıştı. Rockstar Games şimdiyse başta Red Dead Redemption olmak üzere bazı eski oyunlarının da remaster sürümünü getirmeyi planlıyor.
Red Dead Redemption'ın Rockstar Games'in en büyük ikinci markası ve ilk oyunun PC'ye çıkmadığını düşünürsek bu haber de birçok oyuncuyu sevindirecektir.
Rockstar Games ve Take-Two cephesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Bu yüzden bahsi geçen oyunun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil.
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