Onur Binay/posta.com.tr

Geçtiğimiz yıllar boyunca GTA 6 ile ilgili onlarca iddia ortaya atıldı. Ancak bu iddiaların çoğu resmileşmedi veya doğrulanmadı. Otuz binden fazla takipçisi olan TheNathanNS adlı YouTube kanalına ait Twitter hesabından ise büyük bir paylaşım geldi. Bu paylaşıma göre, Rockstar Games, GTA 6'yı piyasaya sürdükten sonra şirketi kapatacak.

İddialara göre Rockstar Games, çalışanlarına bir mektup gönderdi ve bu mektupta şirketin kapanacağını duyurdu. Buna göre şirket, GTA 6'yı piyasaya sürdükten sonra mevcut projelerini tamamlayacak ve kapılarını kapatacak.

GTA 5, dünyanın en çok satan oyunları listesinin zirvesini zorluyor. Hatta Steam Ödülleri’ne göre aşk ile devam ettirilen en iyi oyun, 2015 yılında çıkış yapmasına rağmen beğeniyle oynanmaya devam eden Grand Theft Auto 5 olmuştu. Bazı uzmanlara göre şirket, GTA 6'yı dünyanın en iyi oyunu olarak piyasaya sürüp faaliyetlerine son noktayı koyabilir.







