Rockstar, GTA: The Trilogy hakkında özür yazısı yayınladı

Rockstar Support, kısa süre önce oyunun PC satışlarını durdurduğunu açıklamıştı. Bugün ise şirket, felaketle sonuçlanan oyunu için internet sitesi üzerinden resmi bir özür yazısı yayınladı.

Yayınlanan yazıda oyunculardan özür dileyen Rockstar, şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle bu oyunları oynarken sorunlarla karşılaşan herkesten içtenlikle özür diliyoruz. Bu üç oyunun güncelleştirilmiş versiyonları hem bizim kalite standartlarımızın hem de hayranlarımızın beklentilerinin altında kaldı. GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının klasik PC versiyonlarını en yakın zamanda paket halinde Rockstar Store’a ekleyeceğiz” dedi.

Şirket, 30 Haziran 2022 tarihine kadar GTA: The Trilogy – Definitive Edition oyununun PC versiyonunu satın alan oyuncular için klasik üç oyunun da ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.

Rockstar, sosyal medya üzerinden oyuna karşı yapılan saldırılar hakkında da, “Bunu söylemek bize büyük üzüntü veriyor ancak oyun geliştirici ekibimizdeki bazı üyelerin sosyal medya üzerinden taciz edildiklerinin haberlerini alıyoruz. Oyuncularımızdan rica ediyoruz; lütfen bu süreci atlatmak için çalışmalarımızı devam ettirirken saygılı ve medeni ilişkiler sürdürmeye gayret edelim” dedi.