Rode PodMic inceleme: Podcast için doğru mikrofon

Günümüzde Podcast yapanlar büyük bir hızla artıyor. Özellikle pandemi döneminde de bu alanda epey bir artış yaşandı. Tabi bu talep beraberinde podcast'e özel özel donanımlara olan ilgiyi de arttırdı. Çünkü herkes doğal olarak var olan içeriğin bir üstüne çıkmaya başladı. Daha kaliteli içerikler için uğraş verdi.

Rodecaster Pro all-in-one prodüksiyon stüdyosunun yakın zamanda piyasaya sürülmesi, Avustralyalı mikrofon üreticisi Rode'un da bu pazarı çok ciddiye aldığını gösteriyor. Bu nedenle yerleşik yayın mikrofon aralığını Broadcaster, Procaster ve Podcaster mikrofonlara ek podcast'e özgü bir modelle genişletti.





Rode PodMic, podcast'i ve yayına hazır sesi minimum telaşla yakalayan iyi tasarlanmış bir mikrofon. Podcast yayınlarına yeni başlayacaklara ya da profesyonellere rahatlıkla tavsiye edebilirim.

Peki fiyatı ne kadar derseniz? Rode PodMice Compel Müzik’in internet sitesi üzerinden 1238 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Olağanüstü yayın sesi

Mükemmel fiyat ve değer

Sağlam ve dayanıklı hissettiren yapı

Entegre shock mount





Eksileri

Bir ses arabirimi ve boom kolu satın almanız gerekiyor

Entegre klips daha esnek olabilir.