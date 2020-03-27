Makul fiyatlı ve taşıyabileceğiniz kadar küçük, üst düzey bir kayıt mikrofonu arıyorsanız, Rode’un yeni mikrofonu VideoMic NTG’ye bakabilirsiniz. Neden derseniz? Kullanım kolaylığı ve yayın sınıfı ses kalitesi, bu mikrofonu tüm profesyoneller için harika bir araç haline getiriyor.





VideoMic NTG ile Rode, NTG shotgun mikrofonunun imzalı yayın kalitesindeki sesini insanların sahip olduğu çoğu cihazda kullanılabilecek kompakt bir sürüm haline getirmiş. Neden derseniz bu mikrofonu hem akıllı telefonlarınız hem DSLR makinenize hem de PC’nizle kullanabiliyorsunuz.

Bazı eksi yanları da var tabi. En başta pil değiştirilemiyor. Ondan sonra mikrofonda pil göstergesi yok. Rüzgarlı ortamlarda , kutu içinden çıkan rüzgar engelleyici yeterli olamayabiliyor. Deadcat lazım. Son olarak XLR çıkışı yok.

Ancak Yayın kalitesinde bir mikrofon için 30 saatten fazla pil ömrü, çoğu kamera ve mobil cihazla kullanım esnekliği sağlaması, hemen hemen her çantaya sığacak kadar küçük olması, VideoMic NTG’yi amatörlerden profesyonellere kadar herkesin çalışmalarının kalitesini artırmasına yardımcı olabilir.

Bu yüzden de Rode VideoMic NTG'nin yakında tüm farklı içerik oluşturucuları için demirbaş shotgun mikrofon haline geleceğini düşünüyorum.

Peki fiyatı ne kadar derseniz? VideoMic NTG’ye compelmusic’in internet sitesi üzerinden yaklaşık 2570 TL’ye (fiyatlarda anlık değişmeler olabilir) sahip olabilirsiniz. Evet fiyatı biraz pahalı gelmiş olabilir ama dediğim gibi üst düzey bir mikrofon ve farklı alanlarda kullanılabiliyor.

DİPNOT: Render kaynaklı videonun bazı yerlerinde sesler kesintiye uğradı. Aksaklık için kusura bakmayın. Sesin gittiği yerlerde söylenenler şu şekilde:

00.56 - kompakt

02.02 - başlayacak olursak

03.56 - Twitch gibi yayınlar

04.54 - db yani desibel

08.06 - VideoMic Pro Plus'tan

17.00 - tabi ki de post prodüksiyonda

18.30 - değişebilir bir durum