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Futbol Rodrigues'ten ayrılık iddiaları ile ilgili açıklama

Rodrigues'ten ayrılık iddiaları ile ilgili açıklama

Futbol

Rodrigues'ten ayrılık iddiaları ile ilgili açıklama

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı.

10 Mayıs 2020, Pazar 23:36 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve hiçbir takımla görüşme yapmadığını aktararak şunları kaydetti:

"Fenerbahçe’den ayrılmak gibi bir düşüncem olmadığı gibi görüşmem de olmadı. Bu kulübe hizmet etmekten son derece mutlu ve memnunum. Kalan maçları da en iyi şekilde tamamlayıp, yeni sezona tamamen hazır olmaktan başka bir gelecek planım yok. Ben olumsuz düşünmediğim, konuşmadığım halde sürekli yalan haberlerle hem kulübü hem beni zor duruma sokmanızdan yoruldum. Lütfen artık bundan vazgeçin."

İHA

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