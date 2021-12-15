Türkiye Rögar kapağı açık bırakıldı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü

Rögar kapağı açık bırakıldı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü

Türkiye

Rögar kapağı açık bırakıldı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü

Diyarbakır Silvan'da 7 yaşındaki çocuk rögar kapağı açık bırakılınca çukura düştü. Küçük kızın çenesine 14 dikiş atıldı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi 505’nci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, belediye ekipleri rögar kapağını açık bıraktı. Dün okula giden 7 yaşındaki Şüheda Bayıkcan, çukura düştü. Küçük kız, vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Şüheda’ya yapılan müdahalelerle çenesine 14 dikiş atıldı.

Şüheda’nın babası Mehmet Bayıkcan, kızının çukura düşmesinden belediyenin ihmali olduğunu öne sürdü. Bayıkcan, “Kızımın çenesine 14 dikiş atıldı. Vatandaşlarla yetişmeseydi kızım orada perişan olacaktı. Raporlarla birlikte şikayetçi oldum” dedi.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bu tecrübeye güveniyorum
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Meçhul aday
Rauf Tamer
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık çalışanları iş bıraktı