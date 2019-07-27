Rögara düşen köpek yavrusu çocukların dikkati sayesinde kurtarıldı

İstiklal Mahallesi’nde kapağı açık haldeki rögardan köpek sesi geldiğini duyan çocukların durumu ilettiği aileleri belediye ekiplerine haber verdi.

Hayvanın mahsur kaldığını öğrenen bir mahalle sakini ise merdivenle rögara indi. Köpek yavrusunu kurtaran vatandaş ile çevredeki çocuklar, hayvana su ve yemek verdi.

Mahalleye gelen Adana Su ve Kanalizasyon ekipleri de rögarın kapağını yerine taktı.

AA