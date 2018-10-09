Akılalmaz önlem! Rögara sarkan işçiyi bacağından tuttu

İzmit'te yere uzanan işçi, bir süre sonra kablo çekmek için rögara sarktı. Bu sırada dışarıdaki arkadaşı ise bacağından tuttuğu işçi için önlem almaya çalıştı. İşçinin vücudu rögarın içindeyken arkadaşının sol bacağını tuttuğu, bazen de bir elini bırakıp kabloyu aldığı görüldü.

İkiliyi görenler, şaşkınlıkla izlerken bazı kişiler de cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

Bu anları kamerayla kayda alan birinin, videosunda "İş güvenliği mi bu?" diye sorduğu, işçinin de "Aynen" diye yanıt verdiği duyuluyor.

Ergün AYAZ/DHA