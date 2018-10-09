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Akılalmaz önlem! Rögara sarkan işçiyi bacağından tuttu

İzmit'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Rögarın içine sarkarak kablo çeken işçiyi, dışarıdaki mesai arkadaşı sadece sol bacağından tutarak önlem almaya çalıştı

09 Ekim 2018, Salı 17:39 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 17:49
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İzmit'te yere uzanan işçi, bir süre sonra kablo çekmek için rögara sarktı. Bu sırada dışarıdaki arkadaşı ise bacağından tuttuğu işçi için önlem almaya çalıştı. İşçinin vücudu rögarın içindeyken arkadaşının sol bacağını tuttuğu, bazen de bir elini bırakıp kabloyu aldığı görüldü.

İkiliyi görenler, şaşkınlıkla izlerken bazı kişiler de cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

Bu anları kamerayla kayda alan birinin, videosunda "İş güvenliği mi bu?" diye sorduğu, işçinin de "Aynen" diye yanıt verdiği duyuluyor.

Ergün AYAZ/DHA

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