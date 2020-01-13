Avustralya Açık tenis turnuvası sebebiyle Avustralya’da bulunan Roger Federer, ülkeye gelince gördüğü manzara sonrasında iklim değişikliği tehdidini çok ciddiye aldığını belirtti.

Lozan ve Cenevre'de, bankanın fosil yakıt yatırımlarını vurgulamak ve bu konuda hiçbir şey olmamış gibi davranmasını protesto etmek için bir gösteri uçuşu düzenlenmişti.

Greta Thunberg, #RogerWakeUpNow hashtagi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımı retweetledi.

Tweet'te "@CreditSuisse, yeni fosil yakıt rezervleri arayan şirketlere 2016'dan beri 57 Milyar $ sağladı. #İklimHareketi @RogerFederer bunu destekliyor mu? #RogerUyan" yazıyor.

Credit Suisse, Reuters'e şunları söyledi: "Küresel ısınmayla mücadele edilmesi çok önemli. Credit Suisse, ifade özgürlüğüne temel demokratik bir hak olarak saygı duymaktadır. Ancak müşterilerinin, çalışanlarının ve şubelerinin zarar görmemesini de hedeflemektedir. Bu bağlamda hukuksal açıdan karşılığı olmayan saldırıları gerekçesi ne olursa olsun hoş görmemektedir"

The Guardian, Melbourne'da Avustralya Açık'a hazırlanmakta olan Federer’in Pazar günü bir haber ajansına konu hakkında konuştuğunu bildirdi.

20 kez Grand Slam şampiyonu olan efsane tenisçi, sponsorlarıyla görüşeceğini söyledi.

"Bunu onlara borçluyuz"

Federer açıklamasında, "Özellikle ailemle birlikte orman yangınlarının neden olduğu tahribatın sonuçlarını gördükten sonra, iklim değişikliğinin etkilerini ve doğa üzerindeki tehdidini çok daha fazla ciddiye alıyorum. Dört çocuk babası ve dünya çapında eğitimin ateşli bir destekçisi olarak, gençlerin iklim hareketine büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum. Bizleri, davranışlarımızı incelemeye sevk eden ve harekete geçmeye iten, bu konuda yenilikçi çözümler üreten genç iklim aktivistlerine minnettarım. Onları dinlemeyi kendimize ve onlara borçluyuz.

Özel bir birey, bir sporcu ve bir girişimci olarak sorumluluklarımı hatırlattıkları için onları takdir ediyorum ve bu ayrıcalıklı konumumu, sponsorlarımla bu önemli konularda diyalog kurmak için kullanacağıma garanti veriyorum"

Ayrıca efsane tenisçi, Çarşamba günü Rafael Nadal, Serena Williams, Naomi Osaka ve Nick Kyrgios ile birlikte orman yangını yardım fonu için para toplamak amacıyla bir gösterim maçında da yer alacak.

Doğukan Tevfik Meriç

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