Roger Federer ilk kez mağlup oldu
ABD Açık'ta efsane tenisçi Roger Federer ve Bulgar Grigor Dimitrov karşı karşıya geldi. İki rakip daha önce 7 kez karşılaşmış ve Federer 7 maçı da kazanmıştı. Dimitrov, idolü olarak gördüğü Federer'i ilk kez mağlup etti.
Tenisin yaşayan efsanesi İsviçreli Roger Federer, ABD Açık'a çeyrek finalde veda etti. New York'ta oynanan ve sezonun son Grand Slam'i olan turnuvada dünya 3 numarası Federer, 78'inci sıradaki Bulgar raket Dimitrov ile kozlarını paylaştı.
Dimitrov, Federer'i 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup ederek yarı finale çıkma başarısını gösterdi. Her fırsatta idolü olarak gördüğünü söylediği Federer'i ilk kez yenen Dimitrov büyük sevinç yaşadı. Maç toplamda 3 saat 12 dakika sürdü.
Grigor Dimitrov'un yarı finaldeki rakibi ise bir diğer favori Wawrinka'yı mağlup ederek sürprize imza atan Medvedev oldu.