Roger Federer ilk kez mağlup oldu

Tenisin yaşayan efsanesi İsviçreli Roger Federer, ABD Açık'a çeyrek finalde veda etti. New York'ta oynanan ve sezonun son Grand Slam'i olan turnuvada dünya 3 numarası Federer, 78'inci sıradaki Bulgar raket Dimitrov ile kozlarını paylaştı.

Dimitrov, Federer'i 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup ederek yarı finale çıkma başarısını gösterdi. Her fırsatta idolü olarak gördüğünü söylediği Federer'i ilk kez yenen Dimitrov büyük sevinç yaşadı. Maç toplamda 3 saat 12 dakika sürdü.

Grigor Dimitrov'un yarı finaldeki rakibi ise bir diğer favori Wawrinka'yı mağlup ederek sürprize imza atan Medvedev oldu.