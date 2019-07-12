İlerleyen yaşına rağmen katıldığı her turnuvada şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Roger Federer Wimbledon'da 100. galibiyetini elde ederek "dalya" yapan Federer 9. şampiyonluğunu kovalıyor. Wimbledon Tenis Turnuvası’nı takip edenler Roger Federer kimdir? Federer kaç yaşında ve nereli? sorularını merak ediyor. İşte Roger Federer hakkındaki detaylar…

ROGER FEDERER KİMDİR?

Roger Federer (d. 8 Ağustos 1981 Basel), İsviçreli tenisçi. Birinci sırada daha önce art arda 237 hafta ve toplamda 310 hafta kalarak bir rekor kırmıştır.

Federer, emekli ve aktif tenis oyuncuları, önemli tenis çevreleri tarafından gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu olarak görülmektedir.

İlk şampiyonluğunu 19 yaşındayken 4 Şubat 2001'de Milano'da kazanan Federer, 6 bin 600 gün sonra 100. şampiyonluğuna uzandı.

Federer'in korttaki en büyük rakipleri 32 yaşındaki İspanyol Rafael Nadal'ın 80, 31 yaşındaki Sırp Novak Djokovic'in ise 73 şampiyonluğu bulunuyor.

İsviçreli tenisçinin önündeki tek isim Jimmy Connors. 1972-1989 yıllarında 109 şampiyonluk kazanan ABD'li sporcu, bu alanda zirvede yer alıyor.İlk şampiyonluğunu 19 yaşındayken 4 Şubat 2001'de Milano'da kazanan Federer'in kariyerinde 102 şampiyonluğu bulunuyor.

WİMBLEDON'DA 100 GALİBİYET

Federer, grand slam turnuvalarının herhangi birinde 100 galibiyete ulaşan ilk isim olarak tarihe geçti.

Wimbledon'da ilk kez 1999 yılında ana tabloda mücadele eden İsviçreli sporcu, 8 kezle tek erkeklerde en fazla şampiyonluğa ulaşan sporcu unvanını taşıdığı turnuvada 100 galibiyet, 12 de mağlubiyet gördü.

AVUSTRALYA AÇIK'TA DA ZİRVEDE

Sonuncusu geçen yıl olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'ta 97 galibiyeti bulunan Federer, bu grand slam turnuvasında da galibiyet sayılarında zirvede yer alıyor.

206 SAAT KORTTA KALDI, BİN 379 "ACE" ATTI

Federer, Wimbledon kariyeri boyunca toplam 206 saat 37 dakika kortta kalırken, toplam bin 379 "ace" attı.

EN KISA MAÇI 54, EN UZUN MAÇI 256 DAKİKA

Federer, Wimbledon'daki en kısa maçını 2004 yılında Kolombiyalı Alejandro Falla karşısında 54 dakikada kazandı. İsviçreli sporcu, sadece üç oyun verdiği ikinci tur maçında 3-0 galip geldi.

Deneyimli sporcu, turnuvadaki en uzun maçını ise ABD'li Andy Roddick ile 2009 finalinde oynadı. Toplam 4 saat 16 dakika süren karşılaşmayı Federer 3-2 kazanarak altıncı şampiyonluğuna ulaştı.

Federer, 2017 yılında elde ettiği şampiyonluğu ise turnuva tarihinin set vermeden kupa kazanan beşinci sporcusu olma unvanıyla taçlandırdı.

EN FAZLA ZİRVEDE KALAN İSİM

20 kezle erkekler tenisinde en fazla grand slam kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduran Federer, 237'si aralıksız olmak üzere toplam 310 hafta ATP sıralamasının zirvesinde yer alarak bu alanda da rekoru elinde tutuyor.

548 MAÇTA 52 BİN DAKİKA KORTTA KALDI

100 şampiyonluğa giden yolda Federer, 548 maçta galibiyet mücadelesi verdi ve toplam 52 bin 152 dakika (36 günden fazla) kortta kaldı.

19 ülkedeki 30 ayrı kentte şampiyonluk sevinci yaşayan İsviçreli sporcu, oynadığı 83 bin 302 puandan 46 bin 508'ini kazandı. Federer, söz konusu maçlarda 4 bin 378 "ace" attı.

İsviçreli sporcu, Avrupa kıtasında 50, Kuzey Amerika'da 24, Asya'da 18, Avustralya'da 8 kupa kazandı.

FİNALLERDE EN FAZLA NADAL'I YENDİ

Roger Federer, kariyerinde en fazla final zaferini İspanyol rakibi Rafael Nadal karşısında aldı.

Nadal ile finallerde 24 kez karşı karşıya gelen İsviçreli sporcu, 10 finalde kupaya uzanan taraf oldu.

Federer, ABD'li Andy Roddick'i 7, Sırp Novak Djokovic'i 6, Büyük Britanyalı Andy Murray'yi 5 kez finallerde mağlup etti.







