Roger Federer - Rafael Nadal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Açık'ta Nadal ve Federer yarı final maçı merak ediliyor. Peki, Roger Federer - Rafael Nadal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 11. Gününde Rafael Nadal ve Roger Federer yarı finale kaldı. İnternette sıklıkla Roger Federer - Rafael Nadal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu merak ediliyor. İşte Roger Federer - Rafael Nadal maçı ile ilgili merak edilenler…
2019 Fransa Açık yarı finali, bir tenis klasiği haline gelen Roger Federer - Rafael Nadal rekabetine sahne olacak. 7 Haziran Cuma günü TSİ 14:00'te başlayacak olan karşılaşma Eurosport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Federer ve Nadal ikilisi, kariyerlerinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Nadal'ın birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 23-15 üstünlüğü bulunsa da ikili arasındaki son 5 karşılaşma, Federer'in galibiyetiyle sonuçlandı.