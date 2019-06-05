Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 11. Gününde Rafael Nadal ve Roger Federer yarı finale kaldı. İnternette sıklıkla Roger Federer - Rafael Nadal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu merak ediliyor. İşte Roger Federer - Rafael Nadal maçı ile ilgili merak edilenler…

2019 Fransa Açık yarı finali, bir tenis klasiği haline gelen Roger Federer - Rafael Nadal rekabetine sahne olacak. 7 Haziran Cuma günü TSİ 14:00'te başlayacak olan karşılaşma Eurosport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Federer ve Nadal ikilisi, kariyerlerinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Nadal'ın birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 23-15 üstünlüğü bulunsa da ikili arasındaki son 5 karşılaşma, Federer'in galibiyetiyle sonuçlandı.