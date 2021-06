İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucu üyelerinden Roger Waters, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'den şarkılarından birini reklamlarında kullanmak için 'çok büyük bir para teklifi' aldığını belirten Waters cevabını kameraların karşısında verdi.

Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması için düzenlenen bir organizasyonda konuşan Waters, Mark Zuckerberg'den e-posta ile aldığı mektubu gösterdi.

Mektubun içeriğini de paylaşan Waters şu ifadeleri kullandı: “Bu, Instagram'ı tanıtmak için bir film yapımında 'Another Brick in the Wall, Pt. 2' şarkımı kullanma hakları için bir talep. Yani bu, Mark Zuckerberg'den bana bir mektup. Bu sabah geldi ve çok büyük bir para teklifi de içeriyor. Benim cevabın ise s.. gidin.”

Rock efsanesi, Facebook'un nasıl "her şeyi devralmak istediğini" dünyaya göstermek için mektubu okuduğunu vurguladı ve 'bu saçmalığa ortak olmayacağım' dedi.

Waters'ın bu açıklamasının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada günün konusu oldu. Video ise binlerce defa paylaşılarak viral oldu.

Waters aynı zamanda Facebook'un kurucusu ve CEO'su Zuckerberg'i 'dünyanın en güçlü aptallarından biri' olarak nitelendirdi.

Söz konusu şarkı, Pink Floyd'un Roger Waters tarafından yazılan 'Another Brick in the Wall' ilk olarak 1979'da Pink Floyd'un rock operası 'The Wall'da yayınlandı.

Kısa sürede kült bir parça haline gelen 'Another Brick in the Wall' ana kahraman Pink'in öğretmenleri tarafından aşağılanması sonucu öğretmenlerine ve eğitim sistemine karşı çıkmasını konu alıyor.

Waters tarafından yazılan şarkı 1980'de Güney Afrika'da yaşanan bir okul protestosunun marşı haline geldiği için yasaklanmıştı.