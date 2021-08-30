Rojda Demirer bikinili paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı
Geçtiğimiz sezon ekranlara gelen ‘Maraşlı’ isimlide yapımda ‘Firuzan’ karakterine hayat veren Rojda Demirer, yaz aylarının son günlerini değerlendiriyor.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Rol aldığı dizilerde gösterdiği başarıyla gündeme gelen Rojda Demirer, güzelliğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Bir süredir tatilde olan güzel oyuncu sosyal medya sayfasından o anları takipçileriyle paylaşıyor. Rojda Demirer, son olarak güneşlendiği anları sevenlerinin beğenisine sundu.
ROJDA DEMİRER SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARDI
Bikinisinin ipleri çözen oyuncu, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Rojda Demirer’in o paylaşımı;