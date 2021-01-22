Roka taze olarak ve mevsiminde tüketildiğine insan vücuduna çok fazla faydası olan bitkilerden biridir. Roka ile alakalı olarak en fazla sorulan sorular arasında rokanın faydaları ve zararları nelerdir? Ne işe yarar? Roka nasıl tüketilmeli şeklindeki sorular ilk sırayı almaktadır.

Rokanın faydaları ve zararları nelerdir?

Çoğunlukla taze olarak tüketimi söz konusu olan rokanın vücuda pek çok faydaları bulunmaktadır. Bu sayede gerektiği oranda troka tüketilerek vücuda fayda sağlayıcı etki göstermesi mümkün olmaktadır. Roka bitkisi içeriğinde antioksidan özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde yeterince tüketilmesi durumunda pek çok faydasından yarar sağlanmak mümkün olmaktadır. Rokanın vücuda sağladığı faydalar şunlardır:

Kanın temizlenmesini sağlar,

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir,

Kansere karşı vücudun direnç kazanmasına katkı sağlar,

İştah açıcı etkisi vardır,

Karaciğer rahatsızlıklarına karşı fayda sağlar,

Kemiklere çok iyi gelir,

Göz sağlığının korunmasında önemli bir fayda sağlar,

Şeker hastalarına iyi gelir,

Kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli fayda sağlar,

Sindirim sistemini koruyucu özelliğe sahiptir,

Cinsel gücü artırıcı etkiye sahiptir,

Öksürüğe iyi gelir,

Hazımsızlığa iyi gelir,

Saçlar, tırnaklar ve cilt içinde çok faydalıdır.

Vücuttaki çeşitli zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

Kas kasılmalarını önler,

Beyin fonksiyonlarını güçlendirici etkiye sahiptir,

Sarılığa iyi gelir,

Sıtma ateşini düşürücü etkisi vardır,

Safrayı boşaltır.

Karında biriken suyun boşaltılmasını sağlar,

Eklem iltihaplarının temizlenmesine fayda sağlar,

Gebeliği destekleyici etkiye sahiptir,

Dalak hastalıklarına iyi gelir.

Rokanın zararları;

Rokanın tüketimiyle ortaya çıkan zararları oldukça azdır. Fakat belli miktarlarda tüketilmesinin gerekliliği söz konusudur. Rokanın gereğinden fazla tüketilmesi durumunda bazı sıkıntıların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.

Rokayı, kalp ve kan rahatsızlıkları yaşayan kişilerin kontrollü bir şekilde tüketmesi son derece önemlidir. Fazla tüketilmesi durumunda gaz probleminin oluşmasına neden olabilir. Diyet yapan kişiler için her ne kadar doğru bir tercih olsa da, sahip olduğu iştah açıcı özelliğinin göz önünde bulundurularak tüketilmesi gerekir. Ayrıca rokanın doğru şekilde muhafaza edilmesi de son derece önemli olan bir konudur.

Roka bitkisi içeriğinde beta-keroten ihtiva eder. Bundan dolayı; kanser, sarı nokta gibi sağlık problemlerinin seyrinin yavaşlamasına önemli ölçüde etki eder. Genel sağlığın korunması adına mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yerini alır.

Roka, A vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sebeple göz sağlığı açısından çok fazla faydasının varlığı söz konusudur. Yeterince roka tüketimi, içeriğindeki A vitaminin eksikliği sonucunda; gece körlüğü, göz iltihabı, kornea, göz kuruluğu gibi göz problemlerin önlenmesinde önemli rol üstlenir. Rokanın içeriğindeki folat maddesi; gebelik adına son derece gereklidir. Bu bakımdan yeterli miktarlarda roka tüketimi, bebeğin doğum kusurlarına karşı korunmasına yardımcı olur.

Roka nasıl tüketilmeli?

Roka bitkisi, mevsiminde ve taze olarak tüketilmelidir. Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen bir bitkidir. Kış mevsiminde seralarda yetiştirilmesi mümkün olmaktadır. Rokanın dünya mutfağında oldukça önemli bir yeri vardır. Roka çiğ tüketilebileceği gibi hafif haşlanarak da kolaylıkla tüketilebilir. Roka çoğunlukla çok temiz bir biçimde yıkandıktan sonra tek tek salataya konmadan da tüketilebilen bir bitkidir. Hatta üzere limon sıkarak tüketildiğinde çok daha lezzetli hale gelebilmektedir.





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