Roket yarışmasına başvurular başladı
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ‘Roket Yarışması’na başvurular başladı.
02 Şubat 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Avrupa’da ilk, dünyada düzenlenen 2’nci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışma, Roketsan yürütücülüğünde düzenleniyor. Yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenciler ile mezunlar başvurabiliyor. Kazanan takımların toplamda 840 bin TL’lik ödül kazanacağı yarışmanın son başvuru tarihi 28 Şubat.
BUNLARI DA OKUYUN