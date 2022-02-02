Eğitim & Kariyer Roket yarışmasına başvurular başladı

Roket yarışmasına başvurular başladı

Eğitim & Kariyer

Roket yarışmasına başvurular başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ‘Roket Yarışması’na başvurular başladı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avrupa’da ilk, dünyada düzenlenen 2’nci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışma, Roketsan yürütücülüğünde düzenleniyor. Yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenciler ile mezunlar başvurabiliyor. Kazanan takımların toplamda 840 bin TL’lik ödül kazanacağı yarışmanın son başvuru tarihi 28 Şubat.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Kulak, beyin ve matematik ilişkisi (2)
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Deniz Çevik ‘Sevdan Olmasa’ diyor
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Anaokulu seçerken nelere dikkat edilmelidir?