Roket yarışmasına başvurular başladı

Avrupa’da ilk, dünyada düzenlenen 2’nci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışma, Roketsan yürütücülüğünde düzenleniyor. Yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenciler ile mezunlar başvurabiliyor. Kazanan takımların toplamda 840 bin TL’lik ödül kazanacağı yarışmanın son başvuru tarihi 28 Şubat.