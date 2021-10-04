Bilim & Teknoloji ROKETSAN, METE adında lazer güdümlü mini füze geliştiriyor

ROKETSAN, METE adında lazer güdümlü mini füze geliştiriyor

Bilim & Teknoloji

ROKETSAN, METE adında lazer güdümlü mini füze geliştiriyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya paylaşımıyla lazer güdümlü mini füze METE'nin geleceğini duyurdu. METE, ROKETSAN tarafından geliştirilecek.

04 Ekim 2021, Pazartesi 08:18 Son Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı Twitter paylaşımıyla lazer güdümlü mini füze METE'nin gelişini müjdeledi.

Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: "Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak."


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