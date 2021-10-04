ROKETSAN, METE adında lazer güdümlü mini füze geliştiriyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı Twitter paylaşımıyla lazer güdümlü mini füze METE'nin gelişini müjdeledi.

Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: "Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak."



