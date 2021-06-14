Türkiye Roketsan'dan gizemli paylaşım! Gündem oldu: 'Yarını bekleyin!'

Roketsan'dan gizemli paylaşım! Gündem oldu: 'Yarını bekleyin!'

Türkiye

Roketsan'dan gizemli paylaşım! Gündem oldu: 'Yarını bekleyin!'

Roketsan'ın 'Yarını bekleyin' diyerek Twitter'dan yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Roketsan'ın gizemli paylaşımında geri sayımın bitiminde roket fırlatımı görülüyor.

14 Haziran 2021, Pazartesi 09:44 Son Güncelleme:
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Roketsan, resmi Twitter hesabından bugün için 'Yarını bekleyin' ifadesini kullanarak paylaşımda bulundu. Roketsan'ın bu paylaşımı merak uyandırdı.

 Roketsan, resmi Twitter hesabından geri sayımlı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda geri sayımın bitiminde roket fırlatımı görülüyor. Animasyon filmi şeklinde yapılan paylaşımda bugün için 'Yarını bekleyin' ifadeleri yer aldı. Roketsan'ın bu paylaşımı heyecan uyandırdı.



SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Roketsan paylaşımında 'Yarını bekleyin!' ifadeleri sosyal medyada da pek çok kullanıcı tarafından gündem oldu. Kullanıcılar tahminlerde bulunurken Roketsan henüz açıklama yapmadı.


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