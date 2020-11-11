Rokfor peyniri nedir? Rokfor peyniri nasıl tüketilir?

Tüm dünyanın severek tükettiği rokfor peyniro hem sağlıklı hem de lezzetli bir peynir türüdür. Peki, rokfor peyniri nedir? Rokfor peyniri nasıl yapılır? Rokfor peyniri nasıl tüketilir? Rokfor peyniri ile ilgili merak edilenler haberimizde.

Rokfor peyniri nedir?

Genel olarak koyun sütünden üretilen rokfor peyniri veya diğer adı ile danablu peyniri, mayalanmasının ardından bir süre mağaralarda bekletilerek rokfor küfü ile asıl aromasına kavuşan peynir çeşididir. Büyük tekerlek şeklinde üretilen rokfor peyniri, çapraz biçimlerde kesilerek satışa sunulmaktadır. Rokfor peyniri, yapı olarak küflü iç damarlara sahip bir süt ürünüdür. Küflü kısımları mavi renkli olan rokfor peyniri, sofralarınıza eşsiz aroma ve renk katabilirsiniz. Uzun zaman bekletilse bile gerçek rokfor peyniri, yumuşak kıvamını korur. Bir süre sonra sertleşen rokfor peyniri ya orijinal rokfor peyniri değildir ya da bozulmuştur. İyi bir rokfor peynirinin rengi kavuniçidir, ince kabukludur ve acılığı olmayan enfes bir kokuya sahiptir.

Rokfor peyniri nasıl yapılır?

Eşsiz bir aromaya sahip rokfor peyniri, yapımı oldukça zahmetli ve zaman alan bir üretim şekline sahip olduğu için süt ve süt ürünleri sektöründe hizmet veren firmalar tarafından hazır alınarak tüketilmektedir. Rokfor peyniri ürünlerinin yapım aşamasını sizler için derledik.

Rokfor peyniri üretimi içi buğday unu, çavdar unu, sirke ve maya karıştırılarak yoğrulan rokfor küfü, hamur haline getirilerek bir süre pişirilir. Hazırlanan ekmekler, bir buçuk ay mağaralara bırakılarak küflendirilir. Küflenen ekmekler, kurutulup öğütülerek toz haline getirilir. Rokfor küfü, bu şekilde elde edilmektedir. Peynir ise koyun sütünün bir süre ısıtılıp içine peynir mayası eklenerek pıhtılaşmaya bırakılmaktadır. Pıhtılaşan peynir, kalıplara alınarak yoğrulur üzerine de daha önceden hazırlanan rokfor küfü ilave edilir. Kalıplara dökülen ve üzerine rokfor küfü ilave edilen peynirler, belirli aralıklarla alt üst edilerek 6 gün boyunca çevrilir. Suları çekilinceye kadar bekletilir.

Rokfor peynirinin faydaları nelerdir?

Rokfor peyniri, eşsiz aroması ve benzersiz lezzetinin yanı sıra içeriğinde barındırdığı mineraller ve vitaminler ile insan vücudu için birçok fayda sağlamaktadır.

İçeriğinde yüksek oranda kalsiyum barındırması sebebiyle kemik gelişimi ve kemik sağlığı için büyük faydalar barındırmaktadır. Çocuklarda sağlıklı bir iskelet yapısı oluşmasını desteklerken ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek kemik erimesi gibi hastalıkların riskini en aza indirmektedir.

Rokfor peyniri içeriğinde bulunan küf sayesinde doğal bir antioksidan kaynağıdır. Bu sebeple bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklara karşı vücudunuzun direncini arttırmaktadır.

Yüksek oranda protein içeren rokfor peyniri, uzun süre tokluk hissi sağlar ve kan şekerinin düzenlenmesinde etkin rol oynar.

Rokfor peyniri nasıl tüketilir?

Tereyağı kıvamına yakın olan rokfor peynirini kahvaltılarda belirli oranlarda tüketebilirsiniz. Ağzınıza bir parça rokfor peyniri aldığınızda bıraktığı enfes aroması ve keskin tadı ile damaklarda kalıcı bir lezzet bırakacaktır. Mevsim yeşillikleri ile hazırladığınız salatalara rokfor peyniri ekleyebileceğiniz gibi hazırlanan kanepelere lezzet verici bir unsur olarak ekleyebilirsiniz. Kremalı makarna soslarına da çok yakışan bu peynir, kurutulmuş domates ile hazırlanan soslara da eklenebilmektedir. Rokfor peynirini tavuk yemeklerine, bonfile tarzı parça etlerin üzerine sos olarak ekleyebileceğiniz gibi pizzalarınızı lezzetlendirmek için de kullanabilirsiniz.



