Harvard Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nü geçen yıl tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle Ezgi Ekinci'nin (18) ABD'deki ilk durağı, "Benim rol modelimdi" dediği dünyaca ünlü Türk bilim insanı Canan Dağdeviren oldu. Kalp pilinin mucidi, Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'nin ilk Türk temsilcisi olan Dağdeviren, bu buluşmayı sosyal medya hesabından duygu yüklü sözlerle duyurdu:

"3 yıl önce öğretmeni beni Dicle'ye anlatmış.Dicle, 3 yıl hayal kurmuş. Hayalinin peşinden koşmuş ve bu sabah birbirimize sarıldık. Bir yerlerde birinin beni izlediğini biliyorum, size sesleniyorum: Yalnız değilsiniz, siz de yapabilirsiniz. Nerede olduğunuz önemli değil, neyi nasıl yaptığınız önemli. Hepinizi bilimin olanca ateşiyle kucaklıyorum."

Genç bilim insanı adayı Dicle Ezgi Ekinci ise adeta bir halef-selef kucaklaşmasına benzeyen buluşmanın detaylarını anlattı. Sabah'a konuşan ve Diyarbakır'dayken 3 yıl önce okul müdürlerinin Dağdeviren'i ziyaret ettiğini anlatan Dicle, "Öğretmenim bana Canan Hanım'dan çok bahsetti. Ben de çok etkilendim. 3 yıl boyunca tüm çalışmalarını yakından takip ettim. Rol modelimdi. İleride ben de onun gibi olmak istiyorum" dedi. Dağdeviren'i MIT'deki kendi laboratuvarında ziyaret ettiğini anlatan genç Harvard'lı Dicle, "Mükemmel bir laboratuvar kurmuş. Hayranlığım daha da arttı. Çok da iyi bir insan. O da benim gibi yollardan geçmiş" dedi.

İKİ AYDA ONLARCA BAŞARI

Diyarbakır Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu olan Dicle Ezgi Ekinci, ABD'ye ağustosta gitti. 2 ay gibi kısa bir sürede oldukça önemli sosyal projelere imza atan Dicle, Harvard'ın kamu hizmeti akademisi öğretmen kurslarına katılarak buradan sertifika aldı.

Derslerinden arta kalan zamanlarda Chinatown olarak bilinen Çin mahallesindeki öğrencilerin ev ödevlerine yardımcı olan genç kız, gönüllü öğretmenlik yapmaya başladı. Aynı zamanda Harvard UNICEF'te de çalışan Dicle, üniversitenin Biomech isimli robotik takımına katıldı. Harvard'ta Türk öğrenci sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyen Dicle, "Eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye döneceğim. Ülkeme hizmet edeceğim" ifadelerini kullandı.



