Dünya Roller değişti: Prens Harry’nin yerine geçen isim belli oldu

Roller değişti: Prens Harry’nin yerine geçen isim belli oldu

Dünya

Roller değişti: Prens Harry’nin yerine geçen isim belli oldu

Kraliyet’ten ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD’ye yerleşen Prens Harry’nin yetkileri ve unvanları elinden alınmıştı. Prens Harry’nin yetkilerini ilk devralan Kraliyet üyesi, 40 yaşındaki Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu. Middleton, Rugby Futbol Birliği yönetimine getirildi.

02 Şubat 2022, Çarşamba 14:15 Son Güncelleme:
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Posta.com.tr / Cambridge Düşesi Kate Middleton, Prens Harry’nin yetkilerini devralan ilk Kraliyet üyesi olarak İngiltere Rugby’de koltuk sahibi oldu. 40 yaşındaki Düşes, Rugby Futbol Ligi ve Rugby Futbol Birliği’nin yönetimine getirildi. Twitter’dan yapılan açıklamada Kate Middleton, ‘sporun toplumları bir araya getirme ve insanların gelişimine yardımcı olma gücünden yararlanmaya kendini adamış iki harika organizasyonu’ desteklemekten heyecan duyduğunu belirtti. 

Gönderide spor kıyafetleri gitmiş Kate Middleton, Kensington Sarayı’nın bahçesinde ragbi topuyla hünerlerini sergilediği video ile erkek ve kadın yıldız sporcuların görüntüleri eşlik ediyor. 

Öte yandan Middleton’ın eşi Prens William, 2016’dan beri Galler Rugby Birliği'nin hamisi. Prens Harry, Kraliyet’ten ayrılmadan önce ragbi görevini Kraliçe’den devralmıştı. 

Cambridge Düşesi, genç yaştan itibaren tenis ve hokey oynayarak spora yoğun bir ilgi duydu. Prens William ile evlenmeden önce sıkı bir ragbi takipçisiydi. 


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