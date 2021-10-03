Rolls-Royce, 2030’dan sonra sadece elektrikli otomobil üretecek

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, yeni elektrikli araç planını açıkladı. Alman otomobil şirketi BMW bünyesi altında faaliyet gösteren şirket, 2030 yılı itibarıyla sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.

Lüks otomobil şirketi yaptığı açıklamada, 'Spectre' adlı ilk tamamen elektrikli otomobilinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağını ve testlerin yakında başlayacağını söyledi.

Araç ile ilgili teknik detaylar hakkında bir bilgi verilmezken kapsamlı bir test sürüşünden geçeceği belirtildi. Toplamda 2.5 milyon kilometre test edilecek olan Spectre, markanın en çok testten geçen aracı olacak.

Merkezi İngiltere'de bulunan Rolls-Royce'un CEO'su Torsten Muller-Otvos konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yeni ürünle, 2030 yılına kadar tüm ürün portföyümüzün tamamen elektrifikasyonu için referanslarımızı belirledik" dedi.

Muller-Otvos, "O zamana kadar Rolls-Royce, içten yanmalı motor ürünleri üretme veya satma işinde olmayacak" diye konuştu.

BMW, yüzde 50 açıklaması yapmıştı

Rolls-Royce'un çatı şirketi BMW, fosil yakıtı bırakarak elektrikli otomobile geçiş tarihini net olarak açıklamazken, 2030 yılına kadar araç üretimlerinin yüzde 50’sinin tamamen elektrikli olarak gerçekleştireceğini bildirmişti.

Bununla birlikte BMW’nin diğer sahibi olduğu otomobil şirketi olan Mini ise, on yıl içerisinde ürettiği bütün otomobillerin tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı.