Rolls-Royce tamamen elektrikli uçağıyla rekor kırdı

'Spirit of Innovation' (İnovasyon Ruhu) adlı uçak, test uçuşu sırasında, Siemens eAircraft destekli Extra 330 LE Akrobasi uçağının 2017’de ulaştığı hızın 213.04 km/s fazlasına ulaştı ve 623 km/s hızla rekor kırmış oldu. Araç aynı zamanda 15 km'de 532.1 km/s hıza ulaşırken 3 bin metreye 202 saniyede çıkarak bu alandaki bir önceki rekoru 60 saniyeyle eline aldı.

'Spirit of Innovation'ın bataryası ise 7 bin 500 akıllı telefonu şarj edebilecek kapasitede.

Veriler doğrulama için Uluslararası Havacılık Federasyonu'na gönderildi.

Rolls-Royce CEO'su Warren East, Kasım 16'da İngiltere Savunma Bakanlığı'nda bağlı alanda yapılan test sürüşünün sonuçlarıyla ilgili olarak, bu gelişmenin, iklim değişikliğine ilişkin geliştirilen politikalara büyük katkısı olacağını söyledi.