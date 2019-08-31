Roma, Chris Smalling transferini kayıp çocuk ilanıyla açıkladı
Serie A'nın önde gelen takımlarından Roma, dünyadaki kayıp çocuklara yönelik farkındalık yaratmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Twitter'da transfer haberlerini yayınlarken transfer edilen oyuncunun yanına bir de kayıp çocuk ilanı koyuyor.
Roma, yaz transfer başında Chelsea'den Davide Zappacosta'yı transfer ettiğinde yine bir kayıp çocuk için video yayınlamıştı.
Şimdi de Manchester United'tan Chris Smalling'i transfer ederken, bu haberi yine bir kayıp çocuk ilanıyla açıkladılar.
Futbol kulüplerinin sosyal medyada en çok ilgi gören ve etkileşim alan paylaşımları yeni transferlerle ilgili olan paylaşımlar oluyor. Bu paylaşımlar bazen eğlenceli, bazen sosyal sorumluluk amacıyla kullanılıyor.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🏴💯 Official: Chris Smalling has joined Roma on loan 💪<br><br>This summer <a href="https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ASRoma</a> is using transfer announcements to help support charities like <a href="https://twitter.com/MissingKids?ref_src=twsrc%5Etfw">@MissingKids</a> and <a href="https://twitter.com/missingpeople?ref_src=twsrc%5Etfw">@missingpeople</a> in the search for missing children around the world. <a href="https://t.co/xSGZWehhVE">pic.twitter.com/xSGZWehhVE</a></p>— AS Roma English (@ASRomaEN) <a href="https://twitter.com/ASRomaEN/status/1167497343769427968?ref_src=twsrc%5Etfw">August 30, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>