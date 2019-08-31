Roma, Chris Smalling transferini kayıp çocuk ilanıyla açıkladı

Roma, yaz transfer başında Chelsea'den Davide Zappacosta'yı transfer ettiğinde yine bir kayıp çocuk için video yayınlamıştı.

Şimdi de Manchester United'tan Chris Smalling'i transfer ederken, bu haberi yine bir kayıp çocuk ilanıyla açıkladılar.

Futbol kulüplerinin sosyal medyada en çok ilgi gören ve etkileşim alan paylaşımları yeni transferlerle ilgili olan paylaşımlar oluyor. Bu paylaşımlar bazen eğlenceli, bazen sosyal sorumluluk amacıyla kullanılıyor.



