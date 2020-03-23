Futbol Roma corona virüs için sosyal sorumluluk projesi başlattı

Roma corona virüs için sosyal sorumluluk projesi başlattı

Futbol

Roma corona virüs için sosyal sorumluluk projesi başlattı

İtalya'nın en köklü kulüplerinden Roma, toplumsal olaylara karşı duyarlı yaklaşımıyla biliniyor. Sezon başında sık sık yaşanan çocuk kaçırma olaylarında da aktif rol alan Roma, bu kez corona virüsle savaşan sağlık çalışanlarına destek oldu.

23 Mart 2020, Pazartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Roma corona virüs için sosyal sorumluluk projesi başlattı. Toplumsal konularda yaptığı farklı sosyal medya projeleriyle dikkat çeken Roma, kulübün resmi Twitter hesabından corona virüs döneminde çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarının fotoğraflarını paylaşıyor.

Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının ne kadar yıprandığını, ne kadar zor şartlarda işlerine devam ettiğini göstermek isteyen Roma, Twitter hesabına gelen fotoğrafları paylaşıyor.

Roma, kampanyasını şu sözlerle anlattı: "İtalya'da en az 18 doktor Covid-19'dan öldü. Dünyada, 40'tan fazla sağlık personeli koronavirüs hastalarını tedavi ederken hayatını kaybetti. İtalya'dan İran'a, bu hafta #ASRoma her gün cephede çalışan cesur sağlık personelini onurlandırmaya başlayacak."

Roma sezon başında da kayıp çocuklar için fark yaratan bir girişim yapmıştı. Milyonlara ulaşan her transfer haberiyle beraber bir tane de kayıp çocuk ilanı paylaşan Roma'nın sosyal medya projesi sayesinde 4 kayıp çocuk bulunmuştu.

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