Siyaset Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı

Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı

Siyaset

Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı

Çorum'da düzenlenen operasyonla, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yüzüğü satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

28 Aralık 2021, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sungurlu ilçesinde bir kişinin Roma dönemine ait tarihi eser satmaya çalıştığı yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, alıcı gibi davranıp şüpheliyle iletişim kurdu. Buluşma noktasında şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde bulunan yüzüğe el konuldu. 

Üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan yüzük, incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA


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