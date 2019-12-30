Roma, kulübün satışı için görüşmelere başlandığını duyurdu

2012 yılından beri Roma'nın sahibi olan ABD'li iş adamı James Pallotta, kulübü satma kararı aldı.

Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, ABD'li iki iş adamı arasında el değiştirecek. Pallotta'dan Friedkin'e satılacak olan Roma'nın değerinin 550 milyon euro civarında olacağı düşünülüyor.

Müzakereler devam ederken kulüpten yapılan açıklamada "CONSOB uyumu için görüşmeler sürüyor" denildi.

CONSOB, İtalya'nın finans piyasası düzenleyici kurumu.

Roma'nın ikonik futbolcuları Francesco Totti ve De Rossi ile anlaşamıyordu. Efsane kaptan Totti, yöneticilere kızgın olduğu için kariyerinde formasını giydiği tek kulüpten olaylı ayrılmıştı.





Cengiz'in Roma'daki ilk golü