UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Porto'ya elenen ve Serie A'da lider Juventus'un 23 puan gerisinde kalan Roma'da fatura Eusebio Di Francesco'ya kesildi.

Yönetim, ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından İtalyan hocanın görevine son verildiğini açıkladı.

İtalyan Kulübü, resmi hesabından ayrılığı şu şekilde duyurdu:

"Kulübümüz, Roma'da geçirdiği süre zarfında yaptığı işler için kendisine teşekkür eder ve gelecekte başarılarının devamını diler."

Kaynak: Fanatik