İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk hafta mücadelesinde milli futbolcu Cengiz Ünder’in takımı Roma, Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve yaklaşık 40 bin futbolseverin izlediği müsabakayı Gianpaolo Calverese yönetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Roma, Cengiz Ünder ile 6. dakikada 1-0 öne geçti. Cengiz, sağ kanattan girdiği ceza sahasında rakiplerini çalımladıktan sonra attığı şutla topu ağlarla buluşturdu. Cengiz, bu golle aynı zamanda takımının 2019-2020 sezonundaki ilk golüne de imzasını koymuş oldu.

Konuk Genoa, bu gole 16. dakikada Andrea Pinamonti’nin golüyle yanıt vererek maçta dengeyi kurdu: 1-1.

30. dakikada Edin Dzeko’nun ceza sahası içinde rakiplerini geçerek attığı golle ev sahibi takım skoru 2-1’e getirdi.

Maçın 41. dakikasında Romalı stoper Juan Jesus, Pinamonti'yi ceza sahası içinde düşürünce hakem Calvarese penaltı kararı verdi. Domenico Criscito, 42. dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve maçta eşitliği sağladı: 2-2.

49. dakikada Roma’da Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov’un kullandığı serbest vuruşta top önce direğe çarptı, ardından kale çizgisine doğru düştü. Hakem Calverese, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararı verdi: 3-2.

Maçı bırakmayan konuk Genoa, 70. dakikada geliştirdiği atakta Christian Kouame’nin kafa golüyle 3. kez beraberliği sağladı: 3-3.

Müsabaka 3-3 sona erdi ve her iki takım da birer puan aldı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ise 90 dakika boyunca sahada kaldı.





AA