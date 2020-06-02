Roman Mağazaları'nın iş ortağı Süleyman Toplusoy hayatını kaybetti! Süleyman Toplusoy kimdir?
Giyim markası Roman Mağazaları'nın ortağı iş adamı Süleyman Toplusoy kalp krizi nedeniyle vefat etti. Süleyman Toplusoy'un hayatı merak konusu oldu. Süleyman Toplusoy kimdir?
02 Haziran 2020, Salı 15:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 3 kızı bulunan Toplusoy, İpek Toplusoy ile evliydi.
Kalp krizi geçiren Süleyman Toplusoy kurtarılamadı
Bu sabah saat 8.00'de kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından Florence Nightingale Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede kalbi duran Toplusoy, ameliyata alınarak kalbine pil takıldı ve hayata döndürülmeye çalışıldı. Ancak Toplusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında olan Süleyman Toplusoy'un, Muharrem ve Turgut isminde iki ağabeyi bulunuyor.