Magazin Romantik çift: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

Romantik çift: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

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Romantik çift: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir’e romantik bir jest yaptı.

01 Ağustos 2021, Pazar 15:13 Son Güncelleme:
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Şarkıcı, oyuncu sevgilisini Kapadokya’ya, Hollywood yıldızı Nicolas Cage’in de kaldığı, dünyanın en romantik oteli seçilen Argos in Cappadocia’ya götürdü.

Oğuzhan Koç, 3 geceliğine tuttuğu odaya 3 bin 600 dolar ödedi. İçinde kendine ait özel havuzu bulunan odada kalan çift, sabah saatlerinde de balona binerek gün doğumunda romantik anlar yaşadı.


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