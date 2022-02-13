Romantik dolandırıcı

Herhangi bir uygulama üzerinden tanıştığınız kişi, telefon numaranızı ve e-postanızı isterse vermeyin.

Karşınızdaki kişiler hakkında çok emin olmadan kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Dolandırıcılar genelde kişisel bir kriz yaşadıklarını söyler ve onlara para veya ürün göndermeniz için size baskı yapar. Sakın kanmayın.

Abartılı yapılan ilan-ı aşklara sakın kapılmayın.

Adresinizi öğrenmek için size çiçek veya başka hediyeler göndermek gibi harika romantik jestler yapabilirler.

Dolandırıcı reddedildiğinde, fotoğraflarınızı veya konuştuklarınızı ifşa etmekle tehdit etmeye başlayabilir.

Olumsuz bir durumda, kişiyi hemen engelleyin ve platforma bildirin.

KONUŞMANIN KAYDINI TUTUN

Durumu polise iletebilmek için konuşmaların ve para transferlerinin kayıtlarını tutun.

Sosyal medya platformları üzerinden yapılan alışverişlerde ödeme seçeneği olarak kredi kartı yerine kapıda ödeme seçeneğini tercih edin.

E-posta ve sosyal medya hesaplarında güçlü parolalar tercih edin ve çok faktörlü kimlik doğrulamadan faydalanın.

Instagram veya diğer sosyal medya hesaplarınızı flört uygulaması profilinize bağlamayın. Bu, hakkınızda potansiyel olarak kullanılabilecek çok fazla bilgi verir.

KARŞINIZDAKİ ROBOT OLABİLİR

Karşınızdaki kişi sizden telefonunuza bir uygulama yüklemenizi, belirli bir web sitesini ziyaret etmenizi isterse veya örneğin en sevdiğiniz öğretmeniniz veya ilk evcil hayvanınız (yaygın) hakkında sorular sormaya başlarsa oradan ayrılın.

Bir sohbet hakkında sanki gerçek kişiyle konuşmuyorsunuz gibi tuhaf bir his duyarsanız ve diğer kişinin yanıtları sorularınızla tam olarak uyuşmuyorsa, bir robotla konuştuğunuzu varsayabilirsiniz.

Sosyal medya platformlarınızda görünürlüğünüzü sınırlı sayıda kişiyle paylaşmak, profil bilgilerinizin yanlış ellere geçme olasılığını azaltır.

FLÖRT UYGULAMALARI KOPYALANABİLİYOR

Kaspersky analizine göre siber suçlular, kurbanların kişisel bilgilerini toplamak için popüler flört uygulamalarını taklit etmenin yanı sıra eş arayan kadınlara ait olduğunu iddia eden e-postalar yaymaya başladı. Zyxel Networks Türkiye Perakende Satış Müdürü Mehmet Yılmaz, ”En popüler tehditler arasında zararlı yazılım içeren sitelere götüren sahte tebrik kartları, virüs ya da truva atı bulaştırılmış şiirler, şarkı veya video linkleri ile arkadaşlık teklif eden yabancılar geliyor” dedi.