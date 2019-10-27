Romantik kutlama

Başak Dizer, 36 yaşına giren eşi Kıvanç Tatlıtuğ için kesenin ağzını açtı

Ünlü modacı, Kıvanç Tatlıtuğ’a 50 bin TL değerinde saat hediye etti.

Doğum günü sebebiyle romantik bir tatile çıkan çift, önce Paris’e, oradan Londra’ya geçti. Yeni yaş pastasını 27 Ekim’de Londra’da kesecek olan Tatlıtuğ, bu vesileyle Başak Dizer ile aşk tazeliyor.

Oğulcan hayranları mekana akın ediyor

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in Cihangir’deki mekanı ‘Emily’s Garden’ en tercih edilen mekanlar arasında yerini aldı.

Acun Ilıcalı, Burak Özçivit gibi ünlü isimlerin de uğrak noktası olan, menüsü ve ambiyansıyla da dikkat çeken mekan, Engin hayranları tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Aldığım duyuma göre genç kızlar, Oğulcan Engin’i görmek için mekanda uzun kuyruklar oluşturuyormuş. Sevenleri, Engin’in orada olduğu saatlerde mekana gitmeye gayret ediyormuş.



