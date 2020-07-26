Dünya Romanya, Türkiye'yi Kovid-19 ile ilgili riskli ülkeler listesinden çıkardı

Romanya, Türkiye'yi Kovid-19 ile ilgili riskli ülkeler listesinden çıkardı

Dünya

Romanya, Türkiye'yi Kovid-19 ile ilgili riskli ülkeler listesinden çıkardı

Romanya, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.

26 Temmuz 2020, Pazar 22:15 Son Güncelleme:
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Romanya Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Gözetim ve Kontrol Merkezi'nin internet sitesinde yayımlanan "epidemiyolojik olarak yüksek riskli ülkeler listesi"nden Türkiye çıkarıldı.

27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni listeye göre, Türkiye'den gelen kişilere ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmayacak.

AA


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