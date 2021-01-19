Dünya Romanya, Türkiye'yi salgında riskli ülkeler listesinden çıkardı

Romanya, Türkiye'yi salgında riskli ülkeler listesinden çıkardı

Dünya

Romanya, Türkiye'yi salgında riskli ülkeler listesinden çıkardı

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında riskli ülkeler listesini haftalık olarak güncelleyen Romanya, Türkiye’yi bu listeden çıkardı.

19 Ocak 2021, Salı 01:41 Son Güncelleme:
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Romanya, bu kararını Türkiye'deki vaka sayılarında kaydedilen düşüş nedeniyle aldı. Türkiye, bir ay önce riskli ülkeler listesine dahil edilmişti. Öte yandan Romanya Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından alınan karara göre, Kovid-19’a karşı her iki doz aşıyı yaptıran kişiler, ikinci dozun vurulduğu tarihin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından riskli ülkelerden gelseler bile karantinaya alınmayacak.

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Bu kişilerin, Romanya'ya girişte, geldikleri ülkede aşıyı vuran sağlık birimi tarafından her iki aşıyı da olduklarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunlu olacak.

AA

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