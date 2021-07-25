49 yaşındaki Türk futbol adamı Yüksek Yeşilova, Romanya'yı oldukça iyi bilen bir futbol adamı. Adana doğumlu Yeşilova, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük, yardımcı antrenörlük, fitness koçluğu gibi görevlerde bulundu ve uzun yıllar Romanya'da çalıştı.
Timisoara, Sportul Studentesc Bükreş, Steau Bükreş, Petrolul, Dinamo Bükreş, Astra Giurgiu1 ve Cluj'da yardımcı antrenör olarak çalışan Yeşilova, Ceahlul'da ise kısa süre teknik direktörlük yapmıştı. Yeşilova şu anda ise Buzau'da fitness antrenörü olarak çalışıyor.