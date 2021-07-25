Futbol Romanya'da çalışan Türk hocadan yorum: Bu bonservis çok!
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Romanya'da çalışan Türk hocadan yorum: Bu bonservis çok!

Futbol

Galatasaray, Romanya takımı Craiova'dan Alexandru Cicaldau ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. 24 yaşındaki oyuncu için kulübüne 3 senede ödenmesi şartıyla 6.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verilmişti. Romanya’da yıllarca teknik direktörlük yapan Yüksel Yeşilova, bu transferi değerlendirdi.

25 Temmuz 2021, Pazar 09:40 Son Güncelleme:
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49 yaşındaki Türk futbol adamı Yüksek Yeşilova, Romanya'yı oldukça iyi bilen bir futbol adamı. Adana doğumlu Yeşilova, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük, yardımcı antrenörlük, fitness koçluğu gibi görevlerde bulundu ve uzun yıllar Romanya'da çalıştı.

Timisoara, Sportul Studentesc Bükreş, Steau Bükreş, Petrolul, Dinamo Bükreş, Astra Giurgiu1 ve Cluj'da yardımcı antrenör olarak çalışan Yeşilova, Ceahlul'da ise kısa süre teknik direktörlük yapmıştı. Yeşilova şu anda ise Buzau'da fitness antrenörü olarak çalışıyor.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau transferini değerlendiren futbol adamı, "Yetenekli bir futbolcu ve iki ayağını da kullanabiliyor. Ancak handikapı, biraz ağır olması. Galatasaray seviyesinde midir? Doğrusunu söylemek gerekirse biraz şaşırdım. Bu transfer 2-3 milyon euroya yapılsa yine anlaşılabilirdi. Cicaldau için 6.5 milyon euro çok fazla" dedi.

Futbola Hagi’nin kulübü olan FC Farul Constanta’da başlayan Cicaldau, kariyerinde ilk şampiyonluğu Hagi ile yaşadı. O sezon 19 yaşında olan Rumen oyuncunun tekniği yüksek, fiziksel özelliklerinin ise yetersiz olduğu bilgisi verildi.

Final paslarıyla dikkat çeken, uzun ve kısa pasları olumlu kullanan futbolcu, kritik paslarıyla pozisyon yaratıyor, aynı zamanda da bitiren noktada yer alabiliyor. Duran topları son derece etkili kullanan Cicaldau’nun takımın hücum tarafını tek başına taşıyabilecek, organizasyonu sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edildi. Futbolcunun zayıf yönleri ise hız, markaj, savunma katkısı olarak tanımlandı.

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