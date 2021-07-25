Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau transferini değerlendiren futbol adamı, "Yetenekli bir futbolcu ve iki ayağını da kullanabiliyor. Ancak handikapı, biraz ağır olması. Galatasaray seviyesinde midir? Doğrusunu söylemek gerekirse biraz şaşırdım. Bu transfer 2-3 milyon euroya yapılsa yine anlaşılabilirdi. Cicaldau için 6.5 milyon euro çok fazla" dedi.