Romanya’da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

Salaj, Maramureş ve Mureş bölgelerinde meydana gelen fırtınayla birlikte yumurta büyüklüğünde dolu yağdığı belirtildi.

Fırtınanın uçurduğu binaların çatı ve cephe parçaları da doluyla birlikte araçların üzerine düşünce birçok araç ve binada maddi hasar oluştu.

Çevredeki dükkan ve evlere sığınan insanlar büyük panik yaşadı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı.