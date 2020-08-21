Romen şarkıcı Tavi Pustiu canlı yayında hayatını kaybetti

Daily Star’ın haberine göre, Ploiesti kentinde eşiyle birlikte otomobilde hareket halindeyken Instagram’daki takipçileri için canlı yayın başlatan 29 yaşındaki şarkıcı Tavi Pustiu, kendilerine doğru ilerleyen treni son anda fark etti ancak çarpışmaya engel olamadı.

Tavi Pustiu olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan 24 yaşındaki eşi ise hastaneye kaldırıldı,

Şarkıcının trajediden yaklaşık bir ay önce Instagram sayfasından "Bir gün yanlış bir tren seni doğru yere götürecek" şeklinde bir paylaşım yaptığı belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kazanın nedenini demiryolu geçişinde trafik kurallarına uymama olarak belirledi.