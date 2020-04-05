Ronaldinho her ne kadar hapishanedeki fotoğraflarında güleryüzüyle görülse de içeride psikolojik olarak hayli yıprandığı söyleniyor. Ronaldinho'nun gönlünü hoş tutmak için de yakınlarıyla görüşebilmesi adına kendisine ara sıra cep telefonunu kullanma hakkı tanınıyor. Her zaman olsa da arada bir cep telefonu kullanma ayrıcalığı olan Ronaldinho, ailesi ve çevresiyle sık sık görüşüyor.

Ronaldinho'yu hapiste ilk arayanlardan birinin ise Carles Puyol olduğu ortaya çıktı. Puyol ve Ronaldinho, Barcelona dönemlerinde hem oda arkadaşı hem de takımın liderleri ve kaptanlarıydı. 5 sezon kader birliği yapan ve Barca'yı başarıdan başarıya taşıyan ikili, telefonda görüştü.

Ronaldinho'yu arayan bir diğer isimse Paraguay Milli Takımı'nın efsane kaptanlarından Carlos Gamarra'ydı. Gamarra, Brezilyalı yıldıza moral ve destek verdi.

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