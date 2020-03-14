Ronaldinho hapishanede de gol şov yaptı

Abisi Roberto de Assis Moreira ile birlikte bulunduğu hapishanedeki diğer mahkumlarla yakın ilişkiler kuran Ronaldinho, düzenlenen turnuvada takımına şampiyonluğu getirdi. Final maçını 11-2 kazandıkları maçta 5 gol 6 asist yapan efsane futbolcu, bütün gollere katkı yapmayı başardı. Maçı kazanan ve kupayı alan Ronaldinho'nun takımına ödül olarak 16 kilo füme domuz eti verildi. Hapishanede büyük ilgi gören Ronaldinho, tutuklu ve görevli hayranlarına imza dağıttı. Tutukluluk kararı sonrası görülen iptal davasında Ronaldinho'ya kötü haber geldi. İptal davasında Ronaldinho'nun avukatları tarafından yapılan serbest kalma talebi, mahkeme tarafından reddedildi. 39 yaşındaki Ronaldinho, abisi ile birlikte 6 ay hapis yatacak.







